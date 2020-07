Secretarias unem-se com projeto psicossocial para atenderem aos servidores municipais

O principal ponto de atendimento dos projetos é o psicossocial. - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

Os projetos “Cuidar de quem cuida” e o “Teleatendimento psicológico” serão realizados em conjunto entre as Secretarias Municipais de Educação (Semed), Saúde (Sesau) e de Gestão (Seges). Os atendimentos, que já ocorrem, serão ampliados para beneficiarem servidores de todas as secretarias do Município, na área psicossocial, durante a pandemia da Covid-19.

Para o andamento do projeto, cada pasta deverá informar os dados dos funcionários que estão em regime de teletrabalho, por fazerem parte do grupo de risco em caso de doenças cardiovasculares ou pulmonares, imunodeficiência de qualquer espécie, transplantados, maiores de 60 anos, gestantes e lactantes, além daqueles com sintomas da doença transmitida pelo novo coronavírus.

Em reunião realizada na Semed, representantes técnicos das três secretarias, psicólogos, professores que atendem com projetos sociais, técnicos do setor de recursos humanos e secretários municipais discutiram estratégias para a aplicação do projeto nas instituições. A intenção de ampliar o atendimento veio da Seges, que solicitou informações à Sesau quanto ao atendimento durante a pandemia, pois já desenvolvia o trabalho, por meio da Gerência de Saúde do Servidor, setor de atendimento psicossocial. Durante o encontro, foi definida a ampliação para todas as pastas e como será cada procedimento.

Na Secretaria Municipal de Educação serão oferecidas vagas para psicoterapia, na modalidade on-line, e suporte para a equipe estruturar os atendimentos. Atualmente a Semed tem uma das maiores quantidades de servidores da gestão municipal. O principal ponto de atendimento dos projetos é o psicossocial.

O resultado desse projeto irá agregar mais qualidade na vida dos servidores, já que com a pandemia da Covid-19, houve aumento considerável de pessoas procurando as unidades de saúde por motivos emocionais.

Com o trabalho desenvolvido, espera-se diminuir agravos futuros. A Semed irá ajudar com o suporte de técnicos ligados à psicologia e à assistência social, com vídeos. Por meio do suporte de projetos sociais, que já atendem à Rede Municipal de Ensino (REME), alunos, pais e professores, a exemplo o “Valorização da vida”, com experiência comprovada e com parcerias com a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, dentre outras instituições que fazem parte do suporte aos projetos da Sesau.