Sanesul celebra Dia da Árvore com doação de 10 mil mudas de espécies nativas

Em comemoração ao Dia da Árvore (21/09), a Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul (Sanesul) está preparando uma campanha para doação de 10.000 mudas de árvores nativas - (Foto: Acom)

Em comemoração ao Dia da Árvore (21/09), a Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul (Sanesul) está preparando uma campanha para doação de 10.000 mudas de árvores nativas. Clientes Sanesul, interessados em participar, poderão retirar a muda para plantio no escritório da cidade onde moram.

O número de mudas nativas será limitado. Cada escritório da Sanesul que aderir à campanha receberá uma quantidade para doação.

O projeto de distribuição e plantio tem como principal objetivo incentivar a preservação do meio ambiente. A meta é contar com o maior número possível de pessoas para a retirada das mudas nos escritórios.

A nova campanha do Dia da Árvore será lançada em breve nos canais digitais da empresa: Site: http://www.sanesul.ms.gov.br Facebook: www.facebook.com/SanesulMS - Instagram: https://www.instagram.com/sanesul

A Gerência de Meio Ambiente (GEMAM) e a Diretoria do setor, estão na frente de mais este projeto.

“A Sanesul adota um conjunto de medidas priorizando a preservação do meio ambiente. Todos os nossos projetos de saneamento tem essa preocupação. Este ano pensamos em contribuir com as questões ambientais do Estado com o plantio de árvores. Além do mais, essa atividade incentiva pessoas a se unirem e compartilharem eventos, melhorando a qualidade de vida das comunidades”, comentou o diretor Helianey Paulo da Silva.

INTERATIVIDADE

Além de promover a preservação do meio ambiente, a Sanesul quer acompanhar de perto o crescimento das mudas doadas. Cada participante será convidado a fotografar o local onde a muda foi plantada. As imagens poderão ser enviadas via email e publicadas em um hotsite criado especialmente para divulgação.

ESPÉCIES NATIVAS

Dentre as várias espécies que serão distribuídas estão: Jacarandá-Mimoso, Angico, Pata-de -Vaca, Paineira e Ipê (amarelo, roxo e branco).

A Sanesul sempre se manteve envolvida em projetos e campanhas referentes às questões ambientais, desenvolvendo um trabalho de educação nos 68 municípios onde atua, seja com palestras, concurso de desenho, distribuição de materiais educativos, blitz, plantio de mudas, visitas nas estações de tratamento de água da empresa, entre outras ações. Para a empresa, saneamento e preservação ambiental caminham juntos, e a melhor forma de conscientização é a mobilização das pessoas para agirem em prol das próximas gerações.

Este ano, em razão da pandemia, esta campanha será cem por cento online.