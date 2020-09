Rio Aquidauana está com seu nível abaixo da média

Rio regrediu mais de um metro, seu nível médio é de 3,30 metros. - (Foto: Samara Oliveira (O Pantaneiro))

Na tarde de sexta-feira, a Defesa Civil de Aquidauana, localizado à 141 km da Capital, informou que o Rio Aquidauana bateu a marca de 1,99 metro. Conforme medição técnica, o Rio regrediu mais de um metro, seu nível médio é de 3,30 metros.

Esse período de estiagem, falta de chuva é apontado como fator determinante na diminuição do nível do Rio Aquidauana. Com esse nível abaixo da média, proprietários de embarcações devem ficar alertas, para evitar acidentes.

Com essa estiagem e tempo seco, a Defesa Civil Estadual e a Municipal alerta risco altíssimo para baixa umidade do ar . Devido a temperatura e tempo seco as pessoas devem cuidar da saúde: beba bastante água; toalhas úmidas ou recipientes com água pelos ambientes da casa ajudam nos dias extremamente secos; lave o nariz e os olhos com soro fisiológico pelo menos três vezes ao dia; use hidratante para a pele ao acordar e na hora de ir dormir.

(Com informações da Defesa Civil)