Retorno às aulas presenciais da Rede Estadual pode acontecer em outubro

A Comissão é composta por 19 membros titulares, e conta com a participação de representantes de diversos setores - (Foto: Edemir Rodrigues)

De forma virtual, a Comissão Estadual Provisória de Volta às Aulas liderado pela secretária de Estado de Educação de MS, Cecília Motta, avalia que a volta das aulas presenciais retornem apenas em outubro. A secretária ressalta que o objetivo da Comissão é traçar estratégias para o "como" voltar.

Outro eixo de trabalho da comissão é a avaliação dos níveis que esses alunos se encontram. Maria Cecília explicou que na semana de 31 de agosto a 5 de setembro será uma semana de descanso para os professores.

Em uma live realizada nesta semana, Cecília reforçou o fato das aulas não retornarem no próximo dia 8. “Nós não vamos retomar as aulas dia 8. As orientações para os diretores já foram encaminhadas no dia de hoje. Eu só não vou dizer que dia será o retorno, porque quem decide isso é a equipe de gestão da governadoria. A previsão é terminar esse bimestre remotamente”, alega a secretária.

A Comissão é composta por 19 membros titulares, e conta com a participação de representantes de diversos setores, além da orientação do Instituto Articule, responsável pelo mesmo trabalho em outros estados, como Rondônia e Goiás, para ajudar a planejar o momento de volta às aulas.