Renovação de matrícula na rede estadual de ensino começa hoje no Rio

A partir de hoje (25) até o dia 3 de dezembro estará aberto o período de renovação de matrícula da rede pública estadual do Rio de Janeiro para o ano letivo de 2021. Para agilizar o processo e evitar aglomerações, o cadastro poderá ser feito de forma online, pelo site Matrícula Fácil.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação (Seeduc), pais, responsáveis ou alunos maiores de 18 anos também podem optar pela renovação da matrícula presencialmente, agendando a data e o horário por telefone, diretamente com a unidade escolar.

A pasta destacou que o aluno que não fizer a renovação perderá o direito à vaga e deverá participar do processo informatizado de matrículas, se quiser continuar na rede pública estadual.

Para os alunos que quiserem ingressar na rede estadual ou mudar de escola, a primeira fase de pré-matrículas será aberta de 4 a 22 de dezembro. Os interessados deverão acessar o site Matrícula Fácil e verificar a oferta de séries, cursos e turnos disponíveis. No ato da inscrição, o candidato pode escolher, no mínimo, três escolas de sua preferência. O resultado da alocação será divulgado no dia 30 de dezembro.

Para o ano letivo de 2021, a Seeduc prevê uma matrícula especial para que os estudantes que estão terminando o ensino médio possam aprofundar o conteúdo do último ano caso desejem. O calendário para essas matrículas especiais está sendo elaborado pela pasta e será divulgado em separado.