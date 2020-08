Quer trabalhar? JBS oferece mais de 600 oportunidades de emprego com vagas Campo Grande e interior de MS

A unidade do JBS em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Para quem está a procura de oportunidade de emprego, a JBS anunciou a abertura de mais de 600 novas vagas de emprego em suas unidades de Campo Grande, Caarapó, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Terenos, em Mato Grosso do Sul.

As vagas são para as áreas operacionais e administrativas e é desejável ter exercido a atividade anteriormente. Porém, os interessados sem experiência prévia também podem participar do processo seletivo, pois a indústria oferecerá capacitação técnica para cada função. Para concorrer, os candidatos devem entrar em contato com a planta de interesse para checar a documentação necessária e agendar a entrevista.

Unidades:

Campo Grande - (67) 2107-2500 / (67) 4009-7518

Caarapó – (67) 3498-1423

Dourados (Seara) – (67) 3411-2047

Naviraí – (67) 3409-6753 / (67) 3409-6765

Nova Andradina – (67) 3449-2205 / (67) 3449-227

Terenos – (67) 4009-7554

Somente neste ano, a JBS já realizou mais de duas mil contratações no estado.