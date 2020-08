Quati é flagrado passeando pelas escadas do TRT-MS

Quati foi encontrado recentemente subindo as escadas que dão acesso ao saguão do edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-MS) - (Foto: Divulgação/TRT-MS)

Quati foi encontrado recentemente subindo as escadas que dão acesso ao saguão do edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-MS), na Capital. É comum ver esses animais andando na região e até revirando lixeiras em busca de alimentos.

De acordo com o médico veterinário do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), Lucas Cazati, não existe um mapeamento sobre quantos quatis vivem na região do Parque dos Poderes. Cazati estima que são pelo menos cem quatis. O responsável técnico pelo CRAS esclarece que a espécie é onívora e acaba comendo de tudo um pouco, por isso, procura por restos de alimentos no lixo.

O especialista alerta que as pessoas não devem alimentar os animais e que os quatis, apesar de aparentemente dóceis, podem ser perigosos e morder se forem acuados ou se alguém tentar tocar neles, por exemplo.

Ainda de acordo com Lucas, são os machos que andam sozinhos, como o animalzinho encontrado no prédio do tribunal. Já as fêmeas andam em bandos com seus filhotes. Cercado por matas, o Parque dos Poderes é habitat natural de uma série de animais silvestres como quatis, capivaras, cotias, macacos, gambás, lagartos, antas, araras e outras aves.