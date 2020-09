Psicanalista e juíza debatem racismo estrutural

A juíza Jacqueline Machado, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) - (Foto: Divulgação)

“Racismo: Gritos e Sussurros”. Este será o tema do encontro virtual (plataforma Zoom), promovido no próximo dia 30, pelo Departamento de Atendimento à Comunidade e Cultura (DACC) da Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul (SPMS), às 20 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

Os convidados para debater a questão do racismo estrutural e seus desdobramentos culturais são o psicanalista Ignácio Paim, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, e a Juíza Jacqueline Machado, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Ambos são estudiosos do assunto e pretendem abordá-los sob os pontos de vistas comportamentais, culturais e institucionais.

Ignácio Paim abordará a personalidade racista, analisando-a como uma “ideologia de cor e de corpo que assevera uma dominação prescritiva”. Para ele, “o racismo brasileiro é um inimigo invisível” que corrói de maneira sutil a estrutura social, mantendo acesa uma “crueldade” que desequilibra não somente o jogo democrático como a harmonia da sociedade.

Na mesma linha, a Juíza Jacqueline Machado considera o racismo “uma das cruéis violações dos direitos humanos “, balizando o nosso grau civilizatório e expandindo nossa tolerância com crimes de outra natureza, como o sexismo e a violência contra as mulheres.

Segundo ela, “o primeiro passo para mudar a perspectiva da sociedade é nos reconhecermos como racistas e desconstruir as vigas que sustentam uma visão de mundo equivocada sob a ótica de um humanismo construtivo”.

O evento será, assim, uma excelente oportunidade de refletir sobre um dos temas mais urgentes da atualidade, permitindo ao público interessado a aprofundar conceitos que possam contribuir para mudanças culturais no sentido de compreender a importância da diversidade de pensamento num mundo cada vez mais polarizado. O valor da inscrição é de R$ 20,00 no site.