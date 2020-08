Programa UEMS Acolhe oferece novo curso on-line para migrantes internacionais

Todos os migrantes internacionais podem ter acesso ao curso, não sendo impeditivos para inscrição a falta de documentos, a situação migratória ou a nacionalidade. - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Com a atual suspensão das atividades presenciais, devido a pandemia do coronavírus COVID-19, vários projetos de extensão da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) se adaptaram para continuarem atendendo a comunidade. O Programa UEMS ACOLHE que já atende turmas nos municípios de Campo Grande, Dourados, Itaquiraí e Nova Andradina, está ofertando agora o curso de extensão “Práticas em Língua Portuguesa para Migrantes Internacionais”, com atividades de compreensão e produção oral e escrita totalmente on-line.

As inscrições são totalmente gratuitas e seguem abertas até o dia 6 de setembro de 2020. As aulas estão previstas para começaram no dia 8 de setembro.

Com o objetivo de oferecer atividades em língua portuguesa, na sua vertente formal e informal, o curso busca favorecer a aquisição de conhecimentos sobre práticas sociais brasileiras cotidianas a partir da introdução de um repertório gramatical e temático de língua-cultura do português brasileiro.

Todos os migrantes internacionais podem ter acesso ao curso, não sendo impeditivos para inscrição a falta de documentos, a situação migratória ou a nacionalidade.

O curso adotará aplicações comumente acessíveis ao seu público-alvo, como o aplicativo Whatsapp (principal base de trabalho), E-mail (envio e recebimento de materiais) e uma Plataforma de videoconferência (Microsoft Teams) e será desenvolvido ao longo de 12 semanas para três níveis de conhecimento:

- Módulo Acolhimento 1: recomendado para migrantes internacionais recém-chegados, que possuem pouco conhecimento da língua portuguesa.

- Módulo Acolhimento 2: indicado para migrantes internacionais que já possuem algum conhecimento da língua portuguesa.

- Produção Oral e Escrita: voltado para migrantes internacionais com bom domínio da língua e que gostariam de aprimorar ainda mais seus conhecimentos.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo e-mail uemsacolhe@uems.br, contendo as seguintes informações: Nome completo; Telefone para Contato e Cópia de um documento de identificação, entre os dias 04/08 e 06/09. O curso terá início no dia 08 de setembro, com carga horária de 40h.

Para outras informações sobre o curso, acessem http://www.uems.br/uemsacolhe

De acordo com a coordenação do Programa UEMS Acolhe, não serão abertas novas turmas para o curso de Português como Língua de Acolhimento em 2020.