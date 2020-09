Programa UEMS ACOLHE inova com curso online a migrantes internacionais

O Programa UEMS ACOLHE, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), está com curso de extensão “Práticas em Língua Portuguesa para Migrantes Internacionais”, com atividades de compreensão e produção oral e escrita totalmente on-line. O curso começou no dia 08 de setembro.

Com mais de 180 alunos inscritos, residentes em diversos estados do Brasil e também em outros países, o curso tem por objetivo ser um espaço para a apropriação e o desenvolvimento de aspectos formais e informais da língua portuguesa, favorecendo a aquisição de conhecimentos sobre práticas socioculturais brasileiras.

“Estamos trabalhando com alunos de 20 nacionalidades diferentes, o que enriquece sobremaneira nossas atividades, além de aprendermos muito com toda esta troca cultural”, diz o coordenador geral do Programa UEMS ACOLHE, professor João Fábio Sanches Silva.

O curso de extensão “Práticas em Língua Portuguesa para Migrantes Internacionais” adota aplicações comumente acessíveis aos seus alunos, como o aplicativo WhatsApp, o envio de materiais por e-mail e encontros semanais por videoconferência, com o objetivo de promover uma maior interação entre seus participantes.

Ainda segundo o professor João Fábio, “o oferecimento do curso só é possível graças ao empenho e dedicação dos colaboradores, voluntários de várias áreas do conhecimento, que semanalmente dispõem do seu tempo para compartilhar suas experiências com nossos alunos”.

O curso está sendo oferecido para três níveis diferentes de conhecimento da língua portuguesa, do básico ao avançado, e possivelmente passará a fazer parte do portfólio de projetos do Programa UEMS ACOLHE.

Mais informações em www.uems.br/uemsacolhe

Assessoria UEMS