Programa do Sesc arrecada fundos para famílias carentes de MS

As lives contribuiram para a arrecadação - (Foto: Reprodução)

Algumas famílias de MS estão podendo respirar aliviadas por pelo menos um período, após o Mesa Brasil Sesc arrecadar para Mato Grosso do Sul, foram R$ 170 mil, que resultaram na compra de 34 toneladas de frango, destas 24 voltadas a famílias de Campo Grande e 10 em Dourados.

Na próxima segunda-feira (27), por exemplo, às 9h, o programa vai receber a doação do projeto Fome de Música, realizado pelo Sesc Distrito Federal que realizou lives com grandes artistas da música brasileira em todo o país arrecadando doações para famílias em situações vulnerabilidade.

O Sesc DF buscou dados do Mapa da Fome (IBGE) para que os valores arrecadados com as LIVES fossem distribuídos nos Estados com maior carência.

"A opção pelo frango se deve ao alto valor nutricional desta proteína. Com o repasse nacional, vamos atender 6.200 famílias em MS. O Sesc Mesa Brasil tem como propósito combater a fome e o desperdício de alimentos. Neste momento, estamos ainda mais empenhados para chegar às famílias que passam por dificuldades, agravadas com a pandemia", diz a diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro.

Em Mato Grosso do Sul, todas as sextas-feiras são realizadas lives com artistas regionais, momento em que são fomentadas as doações e também uma forma de estimular artistas e a cultura local.