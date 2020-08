Professores da Rede Municipal de Ensino de Corumbá passam a ganhar o segundo melhor salário de MS

Esse é o segundo reajuste que a categoria recebe só neste ano. - (Foto: Reprodução)

Os profissionais de educação da Prefeitura de Corumbá receberão o salário de julho com o reajuste de 6,42%. O aumento foi autorizado pela Lei Complementar 257, sancionada pelo Prefeito Marcelo Iunes no dia 30 de março, bem antes da promulgação da Lei Complementar nº 173/2020, do Governo Federal, que restringiu aumentos para os servidores públicos.

Esse é o segundo reajuste que a categoria recebe só neste ano. No primeiro, concedido em abril e que repôs o salário pago entre 2019 e 2020 e reivindicado pela categoria, teve o aumento de mais 5,13%.Com a porcentagem acrescida neste mês, os professores da Rede Municipal de Ensino de Corumbá (REME) passam a ganhar o segundo melhor salário de Mato Grosso do Sul, entre os municípios.

“O piso municipal para quem tem magistério de 40h está no valor de R$ 4.263,92. Destacamos que em nosso quadro possuímos todos os profissionais da educação já com Graduação, estes em início de carreira, recebem R$ 4.488,34 por 40 horas trabalhadas. De acordo com a última tabela divulgada pela FETEMS (Federação dos Trabalhadores em Educação do MS), somos o segundo Município que melhor valoriza financeiramente seus professores”, afirmou Genilson Canavarro de Abreu, Secretário Municipal de Educação.