Professores da Escola do Sesi de Campo Grande promovem “Arraial Virtual 2020”

Arraial Virtual dos Sesi - (Foto: Reprodução/Sesi)

Em continuidade com as atividades online adotadas em razão da pandemia mundial do novo coronavírus (Covid-19), a equipe pedagógica da Escola do Sesi de Campo Grande promoveu o “Arraial Virtual 2020” para trata sobre estudos, aprofundamento, expansão e de descontração. A iniciativa fez parte da imersão pedagógica, momento em que são oferecidas oficinas, palestras, debates, entre outros, sobre a educação aos professores da escola.

A equipe pedagógica fez a abertura oficial e promoveu a tradicional festa julina realizada na escola, porém, em razão da pandemia, neste ano teve ser feita de forma remota. O objetivo foi para fechar com chave de ouro todos os esforços que os professores, coordenação e direção tiveram para adaptação ao novo formato de ensino de aulas e abrir o calendário de estudos e preparações para o 3º bimestre que se inicia dia 3 de agosto.

Segundo o diretor Murilo Augusto de Oliveira Junior, outro motivo da festa foi para, além de manter a tradição anual, ter um momento de descontração e diversão de todos os participantes. “Vemos o quanto nossos professores são comprometidos com a educação e a escola. Durante todo o período de aulas remotas, todos prepararam muito bem suas aulas, executaram e diagnosticavam se os alunos estavam acompanhando ou não”, disse.

Ele completa que, ao identificarem um aluno que não estava acompanhando, os professores já propunham um plano de recuperação e, dependendo do caso, acionavam a coordenação para aproximarmos a família da escola. “Além disso, já estamos colhendo os frutos desses dias de estudo e aprofundamento, pois, ao lermos os planejamentos das aulas de agosto, encontramos técnicas, ferramentas que foram discutidas nesses dias. É fator de muito orgulho fazer parte dessa equipe”, finalizou.

No aplicativo TEAMS, da Microsoft, todos os participantes entravam na sala de chat a caráter, já preparados para a festa julina. Os professores e membros da gestão até enfeitaram suas casas para entrarem no clima, sendo que durante a festa teve apresentação de todos os presentes, seguidas de brincadeiras tradicionais como pescaria, correio elegante, prendas e lembranças, que tiveram de ser adaptadas para o formato virtual.

Para a professora Daniele Navarro Dias Andrade, a iniciativa foi muito divertida, pois propiciou uma maior interação entre os colegas de trabalho. “O Arraial Virtual serviu para descontrair a todos com jogos, que ofereciam prêmios virtuais ou prendas, e também com o correio elegante, que garantiu boas risadas. Ajuda a enganar a saudade de nos vermos pessoalmente e garante a socialização nesse período de pandemia”, disse.

Já a professora Wanyelle da Silva Xavier Oliveira destacou que foi um momento de alegrias e brincadeiras apesar de estarem todos nas suas casas. “Foi uma forma de matarmos a saudade e interagirmos de um jeito diferente do qual estamos acostumados”, pontuou.