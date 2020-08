Produção de vasos artesanais é alternativa de trabalho e renda para reeducandos de Coxim

O isopor deixa os vasos com peso menor e diminui o calor no interior da peça. - ( Foto: Divulgação/ Agepen)

Com técnicas manuais, reeducandos do Estabelecimento Penal Masculino de Coxim (EPMC) iniciaram ocupação produtiva na produção de vasos rústicos. Marcadas pela beleza e riqueza de detalhes, as peças possuem preços acessíveis e garantem renda aos internos para o sustento de suas famílias.

O projeto teve início no último mês e é realizado pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), por meio da direção do presídio, e conta com apoio da Associação dos Amigos Voluntários e Colaboradores de Coxim (AAVC), que é uma entidade sem fins lucrativos.

Para a confecção dos vasos, os internos utilizam materiais como cimento, cal, isopor ralado, impermeabilizantes, tintas acrílicas, esmalte e verniz com filtro solar. O isopor deixa os vasos com peso menor e diminui o calor no interior da peça.

O projeto iniciou com quatro internos e, atualmente, 20 trabalham na confecção dos vasos. Conforme o diretor do presídio, Edilson Ferreira, apesar do grande número de internos, a atividade é realizada em local aberto e garante ocupação produtiva, em período de pandemia.

“Contamos com a parceira de instituições que, voluntariamente, realizam a comercialização das peças para a comunidade em geral, e tem contribuído na reintegração social dos detentos”, informou, destacando que todos os protocolos de biossegurança estão sendo adotados durante as atividades.