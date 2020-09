Procon Estadual retira produtos vencidos desde 2016 de supermercado na Capital

Todos os produtos foram descartados para não voltarem às prateleiras - (Foto: Procon/MS)

Após diversas denúncias o Procon Estadual realizou uma vistoria em um supermercado do bairro Universitário e detectou diversas irregularidades, entre elas, produtos já vencidos desde 2016. Todos os produtos foram descartados para não voltarem às prateleiras.

Os agentes notaram inúmeros itens impróprios ao consumo por não conterem informações essenciais como prazo de validade, sem procedência, deteriorados, armazenados de forma irregular ou com embalagens rompidas ou ainda fracionados sem a devida autorização dos órgãos de fiscalização.

Já vencidos, cerca de 134 unidades de cervejas, 31 refrigerantes, 210 embalagens de sementes e produtos em menor quantidade, como pães, queijos, sucos, ovos, iogurtes, chás, energéticos e água de coco estavam todos vencidos.

No momento da fiscalização, clientes que estavam no local se mostraram indignados com a atitude dos responsáveis pelo supermercado.