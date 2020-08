Primeiro-ministro do Líbano renuncia em meio a protestos após explosão em Beirute

O ministro da saúde do Líbano (em pé) conversa com o primeiro-ministro Hassan Diab - (Foto: REUTERS/Mohamed Azakir)

O primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, anunciou nesta segunda-feira, 10, sua renúncia ao posto. Em meio a uma crise econômica, Diab ficou ainda mais fragilizado no cargo após a grande explosão ocorrida há alguns dias no porto de Beirute, que provocou uma onda de protestos e insatisfação popular.

Em seu discurso de despedida, Diab atribuiu a explosão à corrupção e disse esperar uma investigação do fato. A explosão da semana passada deixou mais de 150 mortos e milhares de feridos. (FONTE: DOW JONES NEWSWIRES)