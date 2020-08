Prepare-se: Fim de semana terá geada e sul-mato-grossenses podem ter o frio mais forte do ano

Espera-se que essa massa de ar polar seja a mais forte do ano de 2020, pois o recorde de temperatura mínima registrada no Estado neste ano foi de 1,1 ºC em Iguatemi no dia 8 de maio - (Foto: Chico Ribeiro/Governo do Estado)

O inverno atípico está com os dias contatos e os termômetros devem despencar neste fim de semana em MS. Com a chegada da chuva no último sábado (16) no Estado, as áreas de instabilidades se intensificaram com a aproximação de uma frente fria trazendo chuvas entre hoje (19) a 21 de agosto nas regiões pantaneira, sudoeste, central e sul. Há expectativa de geada no final de semana no sul do MS, se tornando o frio mais forte do ano.

Conforme informações do Centro de Monitoramento do Tempo (Cemtec), o acumulado de chuva esperado varia entre 2,5 a 100 milímetros, com a maior concentração localizado nos municípios da região sul e sudoeste do Estado indicado pela coloração vermelha no mapa de tendência.

Nessas regiões, será necessário atenção as possíveis condições adversas no tempo que podem ocorrer, como chuvas intensas, ventos fortes e raios, assim como aconteceu em Aquidauana, que no último sábado.

Existe uma preocupação com possíveis pontos de alagamentos, enxurradas temporárias e transtornos à população. Já nas regiões norte e Bolsão não há expectativa de chuva para o período.

A previsão é de que as chuvas parem no dia 22, e na sequência o frio chegue e fique até o dia 25. Espera-se que essa massa de ar polar seja a mais forte do ano de 2020, pois o recorde de temperatura mínima registrada no Estado neste ano foi de 1,1 ºC em Iguatemi no dia 8 de maio.