Prêmio de Inovação na Gestão Pública será tema de live nesta segunda-feira - (Foto: Divulgação)

Neste período de pandemia, muitas atividades do dia a dia sofreram adaptações e passaram a ser realizadas com o auxílio da tecnologia. Com a Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) não foi diferente.

Em todas as edições do Prêmio de Inovação na Gestão Pública, a equipe técnica da Escolagov percorria as secretarias e unidades gestoras para realizar a divulgação in loco, mas neste ano a estratégia foi modificada e será realizada no formato on-line.

Nesta segunda-feira (10), às 17h (horário de MS), a Escolagov realiza uma live no perfil @escolagov do Instagram para abordar diversos tópicos sobre a 15ª edição do Prêmio e sanar eventuais dúvidas de servidores.

A transmissão ao vivo contará com a participação da secretária de Administração e Desburocratização, Ana Nardes, que discorrerá sobre a importância do prêmio no contexto da Gestão Pública e em seu aprimoramento.

Conforme o diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino Junior, a nova estratégia de divulgação será positiva e estará em consonância com a temática desta edição: soluções para o serviço público em tempos de pandemia.

“A divulgação presencial realizada anualmente obtinha ótimos resultados, pois íamos até o servidor apresentar o prêmio e já conseguíamos sanar as suas dúvidas sobre o edital. Como ainda estamos em meio à pandemia, encontramos essa solução tecnológica que será ainda mais benéfica, já que também conseguiremos nos comunicar com os servidores do interior”, destacou.

Para acompanhar a live, basta acessar o Instagram às 17h (horário de MS) e clicar no perfil @escolagov que estiver com a indicação “ao vivo” na seção de stories. Caso não seja possível acompanhar a live em tempo real, acesse o perfil da Escolagov, seção IGTV e confira o vídeo gravado ao vivo.

