Prefeitura garante melhoria de serviços com implantação de novo Datacenter

Datacenter Moving foi planejado em três meses e executado pelos próprios servidores - Divulgação

Para otimizar serviços essenciais da Prefeitura Municipal de Campo Grande, o novo Datacenter, local onde estão concentrados os sistemas computacionais de uma organização, foi instalado pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), no último final de semana. Essa mudança promete melhorar serviços que afetam a vida do cidadão, como os sistemas de agendamento, de emissão de guias, bem como os pontos de internet grátis nas unidades de saúde 24 horas e câmeras de videomonitoramento.

O procedimento, conhecido como “Datacenter Moving”, foi planejado durante três meses e executado pelos próprios servidores da Agetec, que se revezaram durante quase dois dias ininterruptos para conseguir cumprir o cronograma inicial de movimentação que era de quatro dias. Por ter sido todo o processo executado por servidores da Prefeitura, estima-se uma economia aos cofres públicos de mais de duzentos mil reais.

A migração ainda trará melhorias significativas para todos os órgãos municipais e isso refletirá em um melhor atendimento ao cidadão, seja nos atendimentos realizados presencialmente ou através dos serviços digitais oferecidos de forma remota.

De acordo com o diretor-presidente da Agetec, Paulo Cardoso “o bom funcionamento de todos os serviços oferecidos por um órgão público passam, de alguma maneira, pela boa condição a tecnologia investidos em um datacenter. Com essa mudança teremos muito mias estabilidade, continuidade na prestação dos serviços e redução drástica na necessidade de intervenções humanas para manutenção, além da grande economia de energia que ultrapassa trinta por cento”, explicou.

“O Datacenter Moving é um evento considerado de alta complexidade na área de tecnologia pela necessidade de amplo planejamento e indiscutível conhecimento por parte dos envolvidos, sem admitir margens para erros”, explica o diretor de Infraestrutura e Segurança da Agetec, Jeferson Pinheiro. As informações e dados contidos nos equipamentos do Datacenter contêm toda a vida sistêmica de uma empresa ou órgão público.

Antes de 2017, a última grande intervenção no local havia ocorrido há mais de dez anos com a instalação de piso elevado e aparelho de ar condicionado. As condições encontradas no início da gestão forçaram as equipes de tecnologia a adotar procedimentos paliativos para receber os novos equipamentos adquiridos nesses últimos três anos, medidas importantes que deram sobrevida e tempo hábil para tornar possível o planejamento e a execução desse evento tão significativo na área de tecnologia.

A medida se justificou pela necessidade da Agência de Tecnologia Municipal garantir mais estabilidade e segurança nos sistemas utilizados pelos órgãos, bem como para manter ininterruptos os serviços de telefonia digital e conectividade em mais de quatrocentas e cinquenta localidades.