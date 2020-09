Pós em Direito e Vulnerabilidade abre vagas para Aluno Especial - (Foto: Divulgação/Governo do MS)

O Programa de Pós-Graduação lato sensu em Direito e Vulnerabilidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Unidade de Naviraí, abre vagas para ALUNO ESPECIAL para as disciplinas oferecidas no segundo semestre. As inscrições poderão ser feitas nos 8 e 9 de setembro.

Confira AQUI o Edital.

Podem se candidatar a cursar disciplinas na condição de aluno especial, os portadores de diploma de ensino superior em cursos das áreas de Ciências Sociais Aplicadas e/ou Ciências Humanas, autorizados e reconhecidos por órgão competente.Também podem se inscrever, candidatos que estejam cursando o último semestre do curso de graduação nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas e/ou Ciências Humanas.

Alunos especiais são os matriculados apenas em disciplinas isoladas do curso, portanto, não são ou não poderão estar vinculados a nenhum curso de pós-graduação da UEMS que conduza ao grau de especialista.

É permitida a matrícula em apenas uma disciplina em um mesmo semestre. Confira as disciplinas e o número de vagas disponíveis: