Portal Meu Detran: Dois novos serviços agilizam o atendimento

Desde o início da pandemia, o Detran tem intensificado a utilização dos canais digitais - (Foto: Detran MS)

Desde o início da pandemia, o Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), tem intensificado a utilização dos canais digitais, evitando que os clientes necessitem ir à uma agência. Dois novos serviços foram implementados no Portal Meu Detran, após o lançamento. A partir de agora, os condutores podem emitir a Pid (Permissão Internacional para Dirigir) e solicitar a segunda via de sua habilitação, sem sair de casa.

Com mais de duzentos mil acessos, de 10 de julho até hoje, serviços relacionados a veículos foram os mais procurados no portal. Serviços referente à CNH tiveram, em média, setenta mil visualizações.

“A cada ato que conseguimos desburocratizar algum processo ou serviço, é demonstrado que o Detran caminha cada vez mais para e era digital, buscando sempre a segurança e a comodidade dos nossos clientes”, comenta o diretor-presidente, Rudel Trindade.

Em julho, o Detran em Mato Grosso do Sul bateu recorde no número de habilitações por meio do CNH Ágil, com mais de três mil documentos emitidos. O número de registros de Comunicação de Venda de veículos também tem aumentado gradativamente, já são mais de sete mil alegações de venda comunicadas, entre os meses de janeiro e julho deste ano.

Meu Detran

Com uma busca simples e objetiva, o novo portal de serviços tem uma plataforma organizada, separando os serviços de habilitação, veículos, agendamento, infração, educação, credenciamento, entre outros.

Acesse: www.meudetran.ms.gov.br

Viviane Freitas, Detran/MS