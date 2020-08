Por meio de lives, Reme cria livro infantil digital com alunos

Os assuntos foram diversos e as crianças podiam apresentar aquilo de que gostavam. - ( Foto: Captura/ livro/ internet)

O ensino a distância ganhou novas formas e se reinventa a cada dia, durante a pandemia da Covid-19. A Escola Municipal Nicolau Fragelli conseguiu fazer do desafio do ensino remoto, uma grande conquista. A escola desenvolveu com os alunos, nas aulas on-line, a criação de um livro de história infantil, o qual ganhou o título “Sakura, o gato xadrez”.

O projeto do livro surgiu no mês de junho deste ano com o objetivo inicial de promover um reencontro de sua turma de alunos. O trabalho foi levado para a direção da escola, que apoiou o projeto e todos os alunos do 3° ano “B”, participaram da criação do livro.

Para realizar o projeto, antes de iniciar as lives, foi feita uma enquete no Google Forms, com intuito de saber a opinião das famílias, se queriam ou não as lives com as crianças. Após a aprovação dos pais, ficou decidido que os encontros não seriam obrigatórios.

Os assuntos foram diversos e as crianças podiam apresentar aquilo de que gostavam. A produção do texto foi coletiva, e todos os assuntos foram antecipados, no grupo de conversa de WhatsApp com os pais.

Criou-se, assim, uma história, com a contribuição das crianças, que também foram as responsáveis pelos desenhos, com mediação da professora. No final, o texto foi apresentado na live, e, depois da leitura, os alunos mostraram os desenhos feitos, quando, então, Cristiane montou o livro para a turma.