População poderá contar com internet gratuita em parques de Campo Grande

Placas vão indicar alcance do sinal daquele espaço público - Divulgação

A abertura dos parques de Campo Grande nesta segunda-feira (14) chega com uma novidade para os frequentadores, que passam a contar com acesso gratuito à internet. O serviço, que já é oferecido pela Prefeitura nas unidades de saúde 24 horas e outras localidades, chega agora ao Elias Gadia, Complexo Esportivo Vila Nasser, Belmar Fidalgo e Sóter.

As equipes da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação - Agetec aproveitaram o período em que esses espaços estavam fechados em razão da pandemia, para garantir que os pontos de acesso fossem estrategicamente instalados.

Dentro dos parques, os locais onde a população poderá usar a internet pública grátis estarão identificados através de placas. Nelas haverá a identificação do alcance do sinal. Essa experiência é utilizada em outros países para garantir a qualidade do sinal onde ele realmente deve ser oferecido.

De acordo com a Agetec, os locais onde haverá o alcance do sinal foram identificados e escolhidos com a ajuda de equipes da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), que definiram como prioridade os pontos comuns de descanso, arquibancadas ou academias ao ar livre.

Neste primeiro momento reabrirão já com o acesso grátis do "Conecta Campo Grande" os parques Elias Gadia, Vila Nasser, Belmar Fidalgo e Sóter. No Parque Ayrton Senna já existe o sinal disponível, mas ainda não será aberto para atividades de esporte e lazer.

Outras localidades receberão o serviço nos próximos meses, como o Parque Jacques da Luz e o Ginásio do Guanandizão, esse que contará com tecnologias modernas de iluminação, som e internet.

Para utilizar a internet grátis da Prefeitura de Campo Grande basta acessar a rede "Conecta Campo Grande". Na primeira vez que o cidadão utilizar o serviço, será necessário realizar um cadastro preenchendo dados básicos e criando uma senha. A partir daí poderá acessar a rede em mais de 30 pontos distribuídas pela cidade.

Conheça os locais e saiba como se conectar em http://www.campogrande.ms.gov.br/conectacampogrande.