População poderá acessar informações via on-line sobre plantios realizados

Com esses dados o cidadão poderá acompanhar a evolução e cuidados relacionados à arborização urbana. - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

As informações relacionadas aos plantios realizados pela Prefeitura de Campo Grande passam a estar disponíveis de forma on-line, podendo ser acessadas no site da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), que passa a disponibilizar os dados dos plantios realizados ao longo da gestão, por meio do Projeto Via Verde – que faz parte do Programa de Arborização Urbana.

Será uma espécie de registro arbóreo, por meio do qual a população saberá exatamente os locais (ruas) onde foram realizados os plantios, em qual mês, ano e a quantidade de mudas plantadas em cada localização.

Desta forma, para que o cidadão tenha acesso às informações é necessária a instalação, em seu computador ou smartphone, do aplicativo Google Earth e então será possível fazer o download dos arquivos disponibilizados no site da Semadur.

Basta acessa este canal www.campogrande.ms.gov.br/semadur/canais/arborizacao-urbana-programa-de-arborizacao-urbana/ e clicar no ícone Via Verde.

Com esses dados o cidadão poderá acompanhar a evolução e cuidados relacionados à arborização urbana.

Projeto Via Verde

A arborização das calçadas é um importante componente ambiental da cidade, por isso o Projeto Via Verde foi pensado como alternativa para recompor a arborização do passeio público em áreas residenciais, proporcionando uma melhoria na qualidade de vida dos campo-grandenses.

A implantação do Projeto inicia-se com a definição dos locais em que são realizadas as ações, priorizando aqueles cujo índice de cobertura vegetal encontra-se com valores inferiores ao da média do município, tomando-se por base o Plano Diretor de Arborização Urbana. Desta forma, os plantios são planejados, evitando a concorrência da vegetação com os elementos urbanos e, consequentemente, evitando futuras ações de manejo para adequação ao espaço.

Para que seja feito o plantio, o morador da região é informado da realização. Desta forma, a Semadur solicita ao morador que auxilie na manutenção da muda plantada realizando os cuidados necessários para o trato da espécie como regar, para que assim esta muda cumpra o seu papel ambiental no meio urbano,