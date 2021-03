PMA realiza campanha educativa sobre atropelamentos de animais silvestres na BR-262

A Polícia Militar Ambiental (PMA) tem resgatado diversos animais atropelados em diversas rodovias do Estado. Apesar do trabalho de intervenção e estudos para minimização dos atropelamentos realizados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), de Curitiba (PR), uma das rodovias com maior índice de acidentes é a BR-262, especialmente nos trechos em que a rodovia corta o Pantanal.

A PMA acredita que a principal forma de redução dos atropelamentos ainda é a sensibilização dos motoristas. Com certeza, mantendo a velocidade da via, bem como tendo mais atenção aos animais que surgem às margens da rodovia, os motoristas são capazes de minimizar os números, até porque, o prejuízo muitas vezes, também é do patrimônio e da vida dos próprios usuários nos acidentes.

E para conscientizar os usuários da rodovia policiais militares de Corumbá e do Destacamento de Polícia Militar Ambiental do Buraco das Piranhas realizaram trabalho educativo na BR-262, em frente ao Posto da PMA, com distribuição de panfletos sobre os problemas relativos aos atropelamentos de animais silvestres, comuns na rodovia, visando sensibilizar os condutores de veículos que trafegam pela BR, no intuito de evitar o atropelamento de animais silvestres.

Só pela manhã, foram abordados 40 veículos e orientados 95 usuários. Os policiais também ouviam e anotavam sugestões dos motoristas sobre o assunto.

Assessoria de Comunicação da Polícia Militar Ambiental (PMA)