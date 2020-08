PMA multa em R$ 6,3 mil laticínio de MS por poluição do solo

As atividades foram paralisadas e o proprietário foi autuado administrativamente e multado em R$ 6,3mil. - (Foto: Arquivo)

A Polícia Militar Ambiental (PMA) autuou nesta quinta-feira (06) uma empresa de laticínios do município de Costa Rica, a 267 quilômetros de Campo Grande, em razão destinação inadequada de efluentes, que despejava o soro proveniente da industrialização do leite a céu aberto para uma criação de suínos próxima ao prédio da empresa.

Em razão do problema, que oferece riscos de contaminação do solo e ao lençol freático, o estabelecimento foi multado em R$ 6,3 mil e interditado até a regularização do tratamento. O proprietário também responderá por crime ambiental de poluição, com pena prevista de um a três anos de reclusão.



Os efluentes lácteos, constituídos basicamente de resíduos de leite e soro, deveriam ser tratados antes de ser descartados.

A PMA aponta que continuará a monitorar o tratamento de efluentes no local, para verificar se o sistema foi regularizado.