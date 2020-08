Plataforma digital permite que aluno aprenda inglês em curso de qualidade, de forma prática e em segurança

Aplicativo permite estudar inglês de forma digital - (Foto: Reprodução)

Em tempos de coronavírus e aulas remotas, as escolas de línguas estão se reiventando para manter a qualidade do ensino aos alunos. É o caso da Wise Up Online, que está disponibilizando um novo produto da Wiser Educação. O aluno pode estudar ou aprimorar seu inglês onde e quando quiser, por meio do computador, tablet ou celular. A Wiser Educação é a detentora das marcas Wise Up e Number One.

Lançado em outubro de 2019, em menos de um ano, o projeto está presente em mais de 55 países com mais de 100 assinantes. Brasileiros e latinos usam a plataforma de ensino para alavancar ou mesmo fazer a manutenção do Idioma Inglês.

Com o Wise Up Online, o aluno vai estudar por meio de situações reais. Os professores são nativos da língua inglesa. Ao todo, mais de 300 horas de conteúdo compõem o curso, que têm documentários e aulas cinematográficas, além de exercícios de fixação, de vocabulário e gramaticais .

O ensino online foi estruturado na metodologia de English for Specifics Purposes – inglês para propósitos específicos. Por isso, o uso de situações reais é super importante para assimilar o aprendizado. O primeiro curso lançado é o Travel, que engloba tudo que envolve uma viagem. Desde situações de aeroporto, transportes, compras, parques temáticos, hotéis, restaurantes e muito mais.

Para quem é indicado?

Com o estudo focado em situações específicas, o curso se aplica para alunos de todos os níveis de inglês, do básico à fluência; ou seja, é para todos! Além disso, a cada curso completado, o aluno receberá um certificado.

O Wise Up Online é para quem quer a praticidade de estudar em seu próprio tempo em todos os lugares. Os alunos podem, também, combinar o estudo online com o curso presencial que já esteja em andamento.

Como acessar - O estudo está separado em etapas para garantir a melhor experiência no aprendizado. São mais de 300 horas de contéudo, para o aluno ir do nível básico ao avançado no inglês, além dos modúlos de preparação para o toefel e inglês para negócios.

Como me tornar aluno?

O Wise Up Online é um produto adquirido por meio de assinatura anual, após realizar o cadastro, o aluno terá acesso a todo o conteúdo já disponível na plataforma e todos os lançamentos realizados durante a vigência de sua assinatura.

Os assinantes Wise Up Online têm condições especiais para estudarem presencialmente em qualquer unidade da rede Wise Up espalhada pelo Brasil, para interagir e desenvolver sua conversação com outros alunos.

A adesão só pode ser feita pelo link de parceria que será enviado individualmente através do whatsapp 67 9690-3630 (Falar diretamente como Tomidy Yano).