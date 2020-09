Plantio de mudas nativas marca o dia da árvore na Sanesul

Na Assembleia Legislativa, diretores da Sanesul plantam um Ipê junto com o Deputado Paulo Corrêa, no jardim da Casa de Leis - (Foto: Acom/Sanesul)

Em 21 de setembro, Dia da Árvore, uma segunda-feira diferente na agenda da Sanesul. A empresa iniciou uma campanha especial, doando mudas de árvores para os clientes nos escritórios nas cidades onde opera os serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento do esgoto doméstico.

A campanha de doação de mudas nativas em comemoração a data acontece simultaneamente em todas as unidades da SANESUL em 68 municípios. Ao todo, são 10 mil mudas de árvores nativas, entre elas, o Angico, Jacarandá-Mimoso, Pata-de-Vaca, Paineira e Ipê das cores amarelo, roxo e branco.

Em Campo Grande, logo cedo, Walter Carneiro Jr., Diretor Presidente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul esteve no Parque dos Poderes para entregar em mãos uma muda de Ipê Amarelo para autoridades do Estado.

A entrega de mudas também aconteceu em outras secretarias e instituições como Tribunais de Justiça e de Contas.

Na Assembléia Legislativa, o Presidente da Sanesul e o Diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Helianey Paulo da Silva, entregaram e acompanharam o plantio do Ipê junto com o Deputado Paulo Corrêa no jardim da Casa de Leis.

“No dia em que comemoramos o Dia da Árvore queremos incentivar as pessoas para se tornarem semeadores e protetores do Meio Ambiente. Precisamos olhar para a natureza, ela tem sido generosa com todos nós. A SANESUL, que faz a captação e tratamento da água que chega nos lares sul-mato-grossenses, tem na sua missão a preservação ambiental, por isso estamos chamando as pessoas para o plantio de uma árvore. É um gesto individual que faz a diferença para um cenário ideal da próxima geração”, comentou o diretor-presidente da SANESUL – Walter Carneiro Jr.

Nos escritórios da empresa em todo o Estado, muitos clientes aproveitaram para pegar uma muda e foram convidados para plantar na área urbana ou rural da cidade.

“A Sanesul trabalha cem por cento com o meio ambiente, ele é parte integrante do nosso trabalho.

Entrega de uma muda de Ipê na Defensoria pública de MS

A empresa tem uma preocupação com a preservação e está sempre disposta em contribuir com ações preventivas. As espécies escolhidas são bem conhecidas da região e dos moradores, fazem parte do nosso meio e clima. Queremos ver todos plantando árvores, em todo canto de MS, não importa a época. Esperamos estar inspirando toda a sociedade e deixando a nossa semente nesse início de primavera”, disse o Diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Helianey Paulo da Silva.

ONDE E COMO RETIRAR AS MUDAS

Elas estão disponíveis para doação nos escritórios das cidades atendidas pela Sanesul. Lembramos que o número de mudas é limitado.

Neste link tem os endereços dos escritórios locais: http://agencia.sanesul.ms.gov.br/LocaisAtendimento