Procuradoria-Geral do Estado participa de live da OAB/MS

A live acontecerá nesta sexta-feira a partir das 17h - (Foto: OAB/MS)

Campo Grande (MS) - Nesta sexta-feira (7), a partir das 17h (horário local), a Escola Superior de Advocacia, da Ordem do Advogados do Brasil – seccional Mato Grosso do Sul (Esa-OAB/MS), realiza a live “A Procuradoria do Estado e sua importância durante a pandemia” com a participação da procuradora-geral do Estado, Fabíola Marquetti Sanches Rahim, e do assessor da Assessoria Jurídica da OAB/MS e mediador, Tiago Koutchin.

Para a gestora da Procuradoria-Geral do Estado, o assunto que será tratado é pertinente ao momento. “Eu como representante da PGE recebi este convite e estou feliz porque vamos falar sobre a importância do trabalho da nossa instituição durante esta pandemia e também de como estamos atuando neste período de crise da Covid-19. Então, são duas abordagens: a importância do nosso trabalho, no momento, e como nós estamos trabalhando já entrando na parte de como estamos nos reinventando, de como as instituições públicas estão se reinventando”, afirma.

Tiago explica que as lives da Esa são uma forma de viabilizar o ensino, principalmente, para quem está no interior e mesmo na Capital que, em razão da pandemia, está mantendo o isolamento necessário e preventivo contra o novo coronavírus.

“Acredito que a situação que estamos passando mostra claramente a importância da presença do Estado para a sociedade e a Procuradoria-Geral do Estado é uma grande representante neste momento”, finaliza Tiago.

Karla Tatiane, PGE