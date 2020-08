PGE/MS marca presença no projeto “Diálogos PGE”, da Procuradoria-Geral do Maranhão

Diálogos da PGE é um projeto virtual da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão realizado por uma plataforma de videoconferências. - (Foto: Arquivo)

A Atuação da Advocacia Pública Estadual junto aos Tribunais Superiores é tema do evento “Diálogos PGE” que, na terça-feira (25), às 16h (horário de Brasília) terá a participação do procurador do Estado de Mato Grosso do Sul e doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito, Ulisses Schwarz Viana.

Também participam do debate o procurador-Geral do Estado do Maranhão e atual presidente do Colégio Nacional dos Procuradores Gerais dos Estados e Distrito Federal, Rodrigo Maia Rocha; o advogado-Geral do Estado de Minas Gerais e mestre em Direito Administrativo, Sérgio de Paula Castro; e o procurador do Estado de São Paulo, doutor e livre-docente em Direito pela USP, Elival da Silva Ramos.

Diálogos da PGE é um projeto virtual da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão realizado por uma plataforma de videoconferências. O evento é gratuito e tem como público-alvo procuradores do Estado, assessores jurídicos e estagiários da PGE/MA bem como a comunidade em geral.

Os interessados em participar já podem fazer as inscrições por meio deste link . As vagas são limitadas e o código para ingressar no evento será enviado por e-mail ou pelo aplicativo de mensagens instantâneas.