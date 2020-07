Pesquisa aponta vitória de Biden em 3 estados que foram vitais para Trump em 2016

Joe Biden coloca uma máscara na quarta-feira após acabar sua fala em um comício - (Foto: MATT SLOCUM/AP)

Com menos de 100 dias para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, eleitores em três estados que foram essenciais para a vitória de Donald Trump em 2016 hoje demonstram apoiar o ex-vice-presidente democrata Joe Biden, segundo pesquisa de opinião da CNN conduzida pela empresa de auditoria SSRS no Arizona, na Flórida e Michigan.

Na Flórida, Biden vence a disputa com 51% dos votos de eleitores registrados contra 46% a favor de Trump. No Arizona essa diferença diminui para 49% a 45%, enquanto no Michigan, Biden lidera a corrida pela presidência com apoio de 52% dos eleitores contra 40% que votariam em Trump.

No último caso o resultado é semelhante a média da pesquisa nacional, segundo o levantamento mais recente feito pelo CNN. Em 2016, Trump venceu nos três estados, com o placar mais apertado vindo de Michigan, com apenas 10.704 votos de vantagem.