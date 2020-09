Perspectiva aborda a procura por cartórios para divórcios e casamentos

Cresce procura por cartórios para divórcios e casamentos - (Foto: Arquivo/Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O convívio intenso entre os casais durante a pandemia pode gerar reflexos significativos na convivência conjugal. Enquanto parte da população procura meios de formalizar uma união outra parcela oficializa o fim do casamento. Uma facilidade prevista em Lei permite que os casais garantam o cumprimento de suas decisões diretamente nos cartórios sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário em alguns casos.

Nessa edição do “Perspectiva”, Lívia Machado conversou com Elder Dutra, tabelião do 5º Ofício de Notas de Campo Grande e diretor da Anoreg-MS (Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso do Sul). O entrevistado revelou aumento de 20% de maio para julho de 2020, na procura por pedidos de divórcio nos Cartórios.

Durante a entrevista, foram abordados também temas como maior número de pedidos de união estável e testamentos, neste período de pandemia, além das medidas de biossegurança adotadas para garantir a não disseminação do vírus entre a população.

