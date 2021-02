Período de Jornada Pedagógica da REE começa nesta quinta-feira

Será iniciado nesta quinta-feira (04.02) o período de orientações e formações dos profissionais da Educação da Rede Estadual de Ensino (REE), conhecido como Jornada Pedagógica. Visando preparar as unidades escolares, as equipes da REE contarão com materiais elaborados pela Secretaria de Estado de Educação (SED), por intermédio da Coordenadoria de Formação Continuada (CFOR).

Estruturada de acordo com os eixos estabelecidos no Protocolo de Volta às Aulas, lançado em novembro de 2020, a jornada vai trabalhar os quatro tópicos do documento (Socioemocional, Biossegurança, Cognitivo e Normativo), considerados essenciais, a fim de proporcionar a segurança necessária de todos no retorno às aulas no espaço escolar.

De acordo com a organização proposta pela Coordenadoria, os profissionais passarão pela formação durante os primeiros dias por meio dos materiais disponibilizados pela SED, com abordagens específicas ao tratar de cada ponto elencado no Protocolo de Volta às Aulas.

“Em relação ao eixo socioemocional a jornada foi organizada em dois dias. O primeiro, destinado ao acolhimento dos profissionais da Educação com atividades que envolvem tanto os professores quanto a equipe administrativa. No segundo, os trabalhos realizados pela equipe escolar terão como foco o planejamento das atividades de acolhimento dos estudantes”, destacou a coordenadora de Formação Continuada da SED, Alessandra Beker.

Dentro da programação, disponível na página da Jornada no site da SED, está destacado ainda o dia destinado ao eixo biossegurança. As atividades serão desenvolvidas com toda equipe escolar e com base no protocolo volta às aulas. De acordo com a proposta, os profissionais discutirão as estratégias de biossegurança a serem adotadas pela comunidade escolar.

De acordo com a gestora da CFOR, os dois últimos dias, deste período inicial de orientações, terão como foco o eixo cognitivo. “Nesses dias iniciaremos as discussões sobre a organização das atividades pedagógicas [OAP] para o desenvolvimento dessas atividades a equipe pedagógica utilizará como suporte os dados do ano de 2020, bem como as orientações pedagógicas disponibilizadas pela secretaria de educação. A intenção desses dias é que iniciem o planejamento das suas atividades, considerando o cenário de aulas presenciais ou remotas”, explicou.

Após os primeiros dias de formação, o restante do mês será para a organização das atividades por parte das escolas e orientação dos servidores que receberão os estudantes a partir do dia 01 de março, no caso de um retorno presencial às unidades escolares da REE.

