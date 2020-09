Pelosi: não haverá acordo com Reino Unido se ele violar tratado no Brexit

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi - (Foto: Agência Brasil)

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou nesta quarta-feira, 9, em comunicado que o Reino Unido precisa proteger o Acordo de Belfast (Good Friday Agreement), com o argumento de que ele é um marco para a paz na Irlanda do Norte e "uma inspiração para todo o mundo". Segundo ela, a separação do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, não pode de modo algum colocar em perigo esse pacto, ou "não haverá absolutamente nenhuma chance" de um acordo comercial entre americanos e britânicos.

Pelosi afirma que o Reino Unido precisa respeitar o Protocolo da Irlanda do Norte, confirme assinado com a UE, para garantir o livre fluxo de mercadorias na fronteira. Ela afirma que o Congresso americano pretende defender o Acordo de Belfast.

O governo do premiê Boris Johnson apresentou hoje um projeto de lei para garantir o livre-comércio entre os quatro países que compõem o Reino Unido, entre eles a Irlanda do Norte. Johnson argumenta que o acordo para o Brexit é contraditório e deveria ser reescrito para proteger o país, já que nos termos atuais poderiam isolar a Irlanda do Norte do restante do Reino Unido. A UE, por sua vez, diz que não pretende renegociar o acordo.