Parceria entre Faculdade Insted e AMAMSUL/ESMAGIS promove formação com metodologias ativas

Parte dos docentes e direção da Faculdade Insted - (Foto: Divulgação)

Atendendo à demanda para aprimoramento técnico-jurídico e humanístico dos bacharéis em Ciência Jurídica, e as constantes mudanças que os mesmos enfrentam no trabalho com processos judiciais, prevenção e resolução de conflitos é que a Faculdade Insted e a Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (AMAMSUL), por meio da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso do Sul (ESMAGIS), abrem as inscrições para a pós-graduação em Direito Processual Civil.

A coordenação da especialização é do professor doutor Vilson Bertelli, desembargador Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. “A ideia do curso é unir a parte dogmática com a prática: excelência com utilidade. Na parte, puramente acadêmica, os professores selecionados são os de maior qualificação no Estado e junto a eles estarão outros de expressão Nacional. O curso terá em cada módulo, uma parte teórica e atividades práticas, cujo o objetivo é otimizar a praxeologia da atividade forense. O diferencial está na junção destes, teoria na prática“.

A coordenação é do desembargador Vilson Bertelli



O corpo docente é composto pelo doutor e desembargador do TJ/MS, Vilson Bertelli; renomado processualista e desembargador do TJ/MS, Dorival Renato Pavan; doutor e juiz de Direito Alessandro Carlo Meliso Rodrigues; mestre e procurador geral do Município, Alexandre Ávalo Santana; mestre e advogado, Leonardo Avelino Duarte; doutor e advogado, Luiz Renato Adler Ralho; mestre e advogado, Sérgio Silva Muritiba; doutora, bacharel em Direito e pedagoga, Ordália Alves de Almeida; mestre e advogado, Thiago Melin Braga.

Descontos especiais

Magistrados ativos e inativos e seus respectivos dependentes terão descontos em cursos promovidos pelo convênio. A Faculdade Insted possui ainda parceria com entidades como OAB/MS, TJ/MS, TRE/MS, Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, Ministério Público de Mato Grosso do Sul, além de outros para descontos em suas graduações e pós-graduações.

Serviço

A Faculdade Insted, que fica na Rua 26 de Agosto, 63, Centro. Mais informações sobre as formações podem ser obtidas via WhatsApp (67) 99258-3521 ou pelo telefone (67) 3201-5999.