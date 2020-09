Para Trump, dívida pública é 'grande prioridade' em um 2º mandato, diz porta-voz

A porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany - ( Foto: Divulgação )

Porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany afirmou nesta quarta-feira, 9, que a dívida pública é "uma grande prioridade" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em seu eventual segundo mandato. Durante entrevista à Fox News, McEnany disse que agora o líder quer ver "crescimento sem precedentes", no momento em que o país tenta se recuperar do choque da covid-19. Segundo ela, essa recuperação econômica ocorrerá.

"Ele teve uma vez a economia mais quente da história moderna. Ele cortou impostos para a classe média e americanos que trabalham duro", comentou a porta-voz.