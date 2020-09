Para promover saúde e bem estar de acadêmicos UEMS abre inscrições para prática esportiva on-line - (Foto: Gustavo Fernandes)

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) de Campo Grande, vai oferecer aulas gratuitas para prática de atividade física aos acadêmicos da Unidade. O objetivo é estimular e integrar na rotina dos alunos a prática esportiva, mesmo que remotamente.

A iniciativa que promoverá aulas por meio de grupos de whatsapp, será realizada em parceria com a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) que disponibilizará os profissionais para orientar os acadêmicos.

“As atividades físicas e as práticas corporais são importantes aliadas da saúde e do bem-estar. Esperamos que o grupo sinta-se beneficiado com a orientação correta do profissional cedido pela Fundesporte”, explica a técnica do setor de Atendimento Estudantil da UEMS, Ana Raquel Cypriano.

Para o gerente da Unidade da UEMS na Capital, professor Djanires Neto a prática de atividade física é uma alternativa para manter os hábitos saudáveis da comunidade acadêmica nesse momento em que o distanciamento social se faz necessário. "Essa parceria reforça o papel de integração da nossa Universidade com a promoção da qualidade de vida dos cidadãos”, ressalta

Os acadêmicos interessados em participar tem até a próxima sexta-feira (25) para enviar o pedido para o e-mail sae@uems.br . Para mais informações acesse o site da UEMS.