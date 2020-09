Outback traz novidade para comemorar o 'Dia do Sorvete

A rede de restaurantes anunciou recentemente o lançamento do ThunderTriopor R$ 39,90 - (Foto: Divulgação)

Quem não gosta de sorvete? Apesar da queda na temperatura de MS, a semana pode render muito da sobremesa. Considerando que amanhã (23) é Dia do Sorvete, o Outback tem a sugestão perfeita.

A rede de restaurantes anunciou recentemente o lançamento do ThunderTriopor R$ 39,90, uma combinação inédita, que reúne três sobremesas em versão mini, mas cheias de bold flavour e sorvete.

A novidade faz parte da campanha Back to Outback e celebra a volta do sabor do HazelnutThunder, o tradicionalbrownieda casa recheado de creme de avelã, servido com sorvete de creme, calda de chocolate, um toque de chantilly e raspas de chocolate. Com ele, vêm também oicônicoChocolateThunderfromDownUnder, browniede chocolate, sorvete de baunilha, chantilly, calda e raspas de chocolate, e o HavannaThunder, browniede doce de leite, sorvete de baunilha, chantilly ecrumblede biscoito, coberto com calda de doce de leiteHavanna.

O toque especial fica por conta da mini manga de confeiteiro recheada de creme de avelã que o cliente recebe para que possa finalizar a sobremesa do jeito que preferir e deixar o seu #MomentoOutback ainda personalizado.

A sobremesa está disponível em todos os restaurantes OutbackSteakhousedo Brasil por tempo limitado.