Oportunidade gerada pelo Vale Universidade já beneficiou mais de 8 mil acadêmicos da Capital

No Vale Universidade o acadêmico arca com apenas 10% do valor da mensalidade. - (Fotos: Monique Alves e Valesca Silva)

O Programa Vale Universidade, programa do Governo do Estado que é gerido pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), já ofertou mais de 8,8 mil vagas somente para a Capital nos últimos anos. Uma parceria que tem ajudado no desenvolvimento humano e social da cidade por meio do acesso à educação.

No Vale Universidade o acadêmico arca com apenas 10% do valor da mensalidade. O Governo do Estado paga 70% e a Instituição de Ensino Superior 20%. Além do benefício social, uma outra oportunidade oferecida também aos acadêmicos da Capital é o estágio, sempre realizado em instituições parceiras envolvidas com a área afim de estudo do aluno.



Titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre e o secretário-adjunto, Adriano Chadid

“O Programa Vale Universidade foi criado com a finalidade de proporcionar auxílio financeiro aos acadêmicos de baixa renda, que não possuem condições de arcar com as despesas da sua formação superior. Por intermédio do estágio nós temos aprimoramento profissional e com repasse financeiro o apoio material necessário para que possam concluir a almejada formação. Vemos que o Programa Vale Universidade vem alcançando não só o seu objetivo e finalidade regimental, mas também proporciona o fomento econômico com a inclusão desses jovens no mercado de trabalho”, destaca a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

Para o futuro publicitário, Matheus Barreto, ser beneficiário do Vale Universidade também oportunizou crescimento profissional. “Comecei a faculdade de Publicidade e Propaganda em 2017 e logo no segundo semestre já ingressei no estágio diretamente na minha área. Hoje estando no último semestre fico muito grato por ter tido a oportunidade de ser beneficiário do programa. A bolsa de estudo fornecida foi de grande importância visto que arco apenas com 10% da mensalidade e a experiência que adquiri durante minha formação será de extrema importância para o meu futuro como profissional da minha área”, aponta o estudante.

“São inúmeros relatos e testemunhos que desde 2015, quando ingressei a equipe técnica do programa, tenho recebido. Além da realização pessoal e profissional de cada um deles, que é a igualdade na condição de poder disputar uma vaga, o Vale age levando o progresso não só para o acadêmico e sua própria família, mas também para economia da nossa Capital e do estado”, complementa a coordenado do Vale Universidade, Karla Sandim.

Os mais de 8 mil acadêmicos beneficiados representam a soma desde a criação do programa em 2007, nas diversas áreas do conhecimento, conforme dados da Superintendência de Projetos Especiais (Suproes) da Sedhast.