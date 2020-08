Operação Verde Brasil 2 completa três meses de atuação na Amazônia

Até o momento, mais de R$ 407,2 milhões foram aplicados em multas e termos de infração - (Foto: Warley de Andrade/Agência Brasil)



A Operação Verde Brasil 2 completa hoje (11) três meses de atuação preventiva e repressiva contra delitos ambientais, direcionada ao desmatamento ilegal e a focos de incêndio na Amazônia Legal.

“Como forma de combater crimes ambientais, desde o início da Verde Brasil 2, integrantes das Forças Armadas, integrados com agentes de órgãos ambientais, executam inspeções navais, terrestres, vistorias e revistas em embarcações, além do combate a focos de incêndio”, informou o Ministério da Defesa.

No domingo (9), segundo a pasta, militares do Comando Conjunto Norte combateram novos focos de incêndio na extensão da Serra Sul, região da Floresta Nacional Carajás, na localidade de Canaã dos Carajás (PA).

Em seguida, o comando prosseguiu com inspeção em rios da Região Amazônica, abrangendo cidades dos estados do Amazonas, do Acre, de Roraima e de Rondônia. As atividades consistiram na abordagem e revista de 126 embarcações, sendo que 19 delas foram autuadas e dez apreendidas.

Ainda de acordo com o ministério, militares apoiaram também ações de fiscalização feitas por agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) e da Força Nacional de Segurança Pública. Eles atuaram contra crimes ambientais e no levantamento de áreas com queimadas na localidade de Querência (MT).

Resultados

Segundo a pasta, desde a deflagração da Operação Verde Brasil 2, em maio, militares e agentes de órgãos parceiros realizaram 20,1 mil inspeções navais e terrestres, vistorias e revistas em embarcações, das quais 458 foram apreendidas.

Nos postos de bloqueio e controle de estradas, foram retidos 177 veículos por irregularidades. Também foi confiscado volume superior a 28,1 mil metros cúbicos de madeira ilegal e 553 máquinas de serraria móvel, tratores, maquinário de mineração, balsas, dragas e acessórios foram apreendidos.

Até o momento, mais de R$ 407,2 milhões foram aplicados em multas e termos de infração.