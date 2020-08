Operação Pantanal II intensifica combate aos incêndios e reforça ação na divisa com MT

Bombeiros estão na linha de frente, combatendo os focos de calor que queimam a vegetação do Pantanal desde abril - (Fotos: Divulgação)

O combate aos focos de calor no Pantanal de Corumbá segue de forma ininterrupta pela Operação Pantanal II, coordenada pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul e o 6º Distrito Naval da Marinha, esta com sede no município de Ladário. As ações completam 11 dias nesta segunda-feira (3), empregando cerca de 320 militares e civis e cinco aeronaves das Forças Armadas.

O clima seco e as dificuldades de acesso por terra à planície pantaneira continuam desafiando uma das maiores operações já realizadas para conter os incêndios, que já consumiram mais de 815 mil hectares de vegetação nativa da região, segundo o Ibama. Com a propagação do fogo no Pantanal de Mato Grosso, a força-tarefa também atuará no vizinho Estado.

Hércules em ação

O retorno do avião cargueiro Hércules (C130) às operações, sanados problemas mecânicos, foi fundamental para a eliminação de alguns focos no domingo, localizados num raio de 50 km na região centro-norte de Corumbá. A aeronave realizou quatro lançamentos de água (48 mil litros) nesse dia, a partir das 6h35, decolando da Base Aérea de Campo Grande.

Na manhã desta segunda-feira, ocorreu a infiltração de grupamentos de bombeiros, marinheiros e brigadistas do Ibama nos principais focos, ao Norte de Corumbá, com deslocamento aéreo e lançamentos simultâneos de água pelo Hércules.

O tenente-coronel Huesley Silva e o contra-almirante Sérgio Guida, da base naval da Marinha, realizaram um sobrevoo de reconhecimento dos focos de calor que estão ocorrendo na divisa de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, com o objetivo de planejar ações de combate também naquela região, onde está localizado o Parque Nacional do Pantanal.

PMA fiscaliza

A Polícia Militar Ambiental (PMA) mantém seus homens em campo, com o apoio logístico da Marinha, dando sequencia as ações de fiscalização e orientação ambiental nas comunidades ribeirinhas e fazendas localizadas na área onde estão ocorrendo os focos de calor, em Corumbá.



Policiais ambientais, com o apoio da Marinha, percorrem fazendas e comunidades ribeirinhas: conscientização

Os policiais ambientais visitaram propriedades e aglomerados ribeirinhos do Rio Paraguai ao Norte da cidade, alertando os moradores sobre os perigos em relação a danos que podem ser provocados a partir de pequenos focos de incêndios, oriundos, principalmente, da queimada para limpeza de áreas de pequenas lavouras e pastagem.

A ação da PMA, que integra a Operação Pantanal II, teve o apoio de fuzileiros navais da Marinha e transporte aéreo realizado pelo Super Cougar (UH-15), helicóptero da Marinha. O comando da PMA informou que a fiscalização e o trabalho de orientação será intensificada esta semana.