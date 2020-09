Opas: há aumentos preocupantes de casos de covid nos EUA

Apesar da quedas nas últimas semanas, algumas áreas nos Estados Unidos estão registrando aumentos "preocupantes" no número de casos de covid-19 - (Foto: Agência Brasil)

Apesar da quedas nas últimas semanas, algumas áreas nos Estados Unidos estão registrando aumentos "preocupantes" no número de casos de covid-19, informou Carissa Etienne, diretora da Opas, braço da Organização Mundial da Saúde (OMS) para América. Em esclarecimentos do órgão à imprensa nesta quarta-feira, 16, a preocupação com uma segunda onda de casos, assim como na Europa vem ocorrendo, foi presente, com o Canadá aparecendo como exemplo de retomada de infecções.

Etienne destacou dois pontos para observação: eleições, citando os pleitos de Brasil, EUA, Chile e Bolívia em 2020, quando a população deve "exercer direito a voto sem sacrificar o direito à saúde". Já o segundo foi a retomada das viagens, que seriam responsáveis por alguns aumentos de casos, como no Caribe. Além das regiões citadas, Argentina e a fronteira entre Venezuela e Colômbia foram locais vistos com aumento no número de casos preocupante.