Opa Bier lança produto para comercialização exclusiva do Fort Atacadista

Uma das bebidas preferidas do brasileiro, a cerveja ganha novas versões e estilos para agradar o consumidor mais exigente - (Foto: Divulgação/Fort)

Uma das bebidas preferidas do brasileiro, a cerveja ganha novas versões e estilos para agradar o consumidor mais exigente. Uma das apostas do mercado é a Opa Parque Premium Lager. A nova cerveja é uma exclusividade da rede Fort Atacadista e já pode ser encontrada nas sete unidades da Capital. A novidade vem para atender não somente as compras dos clientes que optam por consumir a bebida em casa, diante do isolamento imposto pela pandemia do Covid-19, mas também aos pequenos negócios de Campo Grande, que lucram com compras de atacarejo para melhorar o estoque e o lucro.

Uma cerveja Premium Lager é desenvolvida com matéria prima nobre: rigorosa seleção de ingredientes, maior tempo de fermentação e controle minucioso de todo o processo produtivo. O novo rótulo da Opa Bier possui amargor médio e seco, mas agradável no paladar, sem deixar a boca amarga. É refrescante, com notas florais e teor alcoólico mais alto que uma cerveja Pilsen normal.

“Estamos ampliando nosso mix e o Fort apostou na ampliação da marca. O resultado é um produto de alta qualidade para os clientes. São cervejas que chegam para agregar às marcas exclusivas, dos mais variados itens, e com excelente custo-benefício”, o gerente regional do Fort Atacadista em Mato Grosso do Sul, Aguimar Santana.

A cervejaria Opa Bier é uma homenagem aos primeiros colonizadores de Joinville (SC), que encontraram água pura para a produção de cerveja, e aos cervejeiros que por muito tempo deram fama à cidade fabricando a melhor cerveja do Brasil.

Onde encontrar - Na rede Fort Atacadista, que possui sete lojas em Campo Grande, o cliente pode aproveitar as ofertas exclusivas com o Cartão Vuon, com facilidades de pagamento. Em Campo Grande, as lojas do Fort Atacadista funcionam de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 8h às 20h, nos seguintes endereços:

Loja 89 - Parati - Rua da Divisão, 1208

Loja 78 - Tiradentes - R. Antônio Bicudo, 112 - Jardim São Lourenço.

Loja 170 - Coronel Antonino - R. São Borja, 586 - Vila Rica

Loja 77 - Shopping Norte Sul Plaza - Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300

Loja 76 - Getúlio Vargas - Av. Pres. Vargas, 1336 - Papa João Paulo II

Loja 180 - Guanandi - Av. Pres. Ernesto Geisel, 501 - Jardim Jacy

Loja 100 - Moreninhas - Av. Gury Marques, 4855.