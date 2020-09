ONG que cuida de animais abandonados em Campo Grande recebe doação de ração

Atualmente, a ONG atende mais de 230 animais entre cães e gatos que foram abandonados - (Foto: Divulgação/Assessoria)

Do dia 17 ao dia 30 de agosto, as unidades do Fort Atacadista de Campo Grande arrecadaram pacotes de ração que agora seguem para a ONG Fiel Amigo - Associação de Amparo e Defesa Animal. Além de alimentos, a ação arrecadou itens de higiene e acessórios. Atualmente, a ONG atende mais de 230 animais entre cães e gatos que foram abandonados.

Segundo a presidente da entidade, Laura Cristina Garcia Brito, o abandono de animais aumentou consideravelmente durante o período de pandemia. Dentre outras ações desenvolvidas pela ONG, estão a realização de atendimentos emergenciais em socorro a cães abandonados vítimas de atropelamentos e outros incidentes, além de campanhas de conscientização do ser humano para o bom trato na causa animal. Mais informações podem ser obtidas pela página do Facebook.

Para estimular a doação entre os clientes, o Fort trouxe diferenciais como preços menores e maior variedades de produtos. "O objetivo foi dar uma oportunidade para quem tem algum animal doméstico e queira intensificar os cuidados com os bichos e, ainda, ajudar aos animais de rua, que contam com a ajuda imprescindível da ONG", destaca a coordenadora de marketing regional, Rafaellen Duarte.