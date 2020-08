Onça-pintada morre atropelada em estrada entre Miranda e Bodoquena

Onça-pintada morreu ao ser atropelada na MS-339 - (Foto: PMA)

Uma onça pintada morreu atropelada na MS-339, entre Miranda e Bodoquena, na região do arrozal. O corpo do animal foi recolhido na manhã desta sexta-feira (07) pela Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul, após ser avistado no acostamento da rodovia.

A onça foi encontrada no km 02 da rodovia e chamou a atenção de quem passou pelo local. A onça-pintada, uma fêmea adulta, pesando 70 kg, já estava morta, com indicativos de ter o acidente ocorrido entre à noite e a madrugada.

O corpo do animal foi recolhido pela equipe da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e poderá ser empalhada para servir para exposição em ações educacionais.

Assista o vídeo:

Essa foi a segunda onça pintada atropelada e recolhida no município de Miranda este ano. No dia 2 de fevereiro um macho adulto foi recolhido na BR-262.