OMS alerta para 'taxas alarmantes de transmissão' do coronavírus na Europa

O diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a Europa, Hans Kluge, alertou os governos do continente contra a redução do período de quarentena para pessoas potencialmente expostas ao novo coronavírus. Em entrevista coletiva, Kluge afirmou que "mesmo uma ligeira redução na duração da quarentena" poderia ter um efeito significativo na disseminação do vírus, que voltou a "taxas alarmantes de transmissão" na região este mês.

Kluge insistiu que os países só deveriam reduzir o período padrão de quarentena de duas semanas se fosse cientificamente justificado.

Segundo o diretor, os 53 países que compõe o braço europeu da OMS registraram mais de 300 mil casos de coronavírus na semana passada, e mais da metade dos deles relataram um aumento de mais de 10% nos diagnósticos nas últimas duas semanas. Desses países, sete tiveram seus casos aumentados em mais de duas vezes. Essas estatísticas deveriam ser "um alerta para todos nós", disse Kluge.

O representante da OMS pediu "coerência regional" e disse que a resposta da Europa foi eficaz quando "pronta e resoluta. Mas o vírus se mostrou (ser) implacável sempre que o partidarismo e a desinformação prevaleciam". Fonte: Associated Press.