Obras do centro de capacitação profissional do FAC ficarão prontas no próximo trimestre

Novas salas serão construídas no Bloco A do prédio do Horto Florestal - (Foto: Reprodução)

Dando continuidade ao projeto “Aprender para render”, idealizado pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), que tem a frente a primeira-dama de Campo Grande, Tatiana Trad, será inaugurado no próximo trimestre, o Centro de Capacitação Profissional do FAC.

As novas salas serão construídas no Bloco A do prédio do Horto Florestal, onde será a nova sede administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), localizado na Avenida Fernando Corrêa, esquina para a Rua Anhanduí.

O Centro de Capacitação Profissional terá estrutura para oferta de oficinas, cursos de treinamento e capacitação nas áreas de gastronomia, salão de beleza, produção de artesanato, dentre outros.

Os cursos oferecidos pelo FAC visam incentivar e promover a geração de renda dos moradores de comunidades socioeconomicamente vulneráveis.

A previsão é de que os Blocos B e C do prédio, onde será o novo centro administrativo da SAS, estejam prontos dentro dos próximos 40 dias. Ao todo, cerca de 150 funcionários da pasta deverão ser remanejados para o novo endereço.

A estrutura será composta de salas diversas, banheiros acessíveis e todos os ambientes amplos e arejados. A atual sede da SAS, localizada na Rua dos Barbosas, concentrará todo o atendimento ao público como o Cadastro Único para Programas Federais, o almoxarifado e a frota de veículos da secretaria.