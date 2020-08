O futuro do Líbano está em jogo, diz Macron em conferência com chefes de Estado

O presidente francês Emmanuel Macron é o anfitrião da conferência virtual de doadores apoiada pelas Nações Unidas neste domingo que buscará promessas dos participantes. - ( Foto: Shutterstock)

O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu às lideranças políticas do Líbano que ajam para evitar o colapso do país, após a explosão no porto de Beirute, que matou centenas de pessoas e deixou milhares de desabrigados.

O presidente francês também pediu que as autoridades políticas libanesas respondem ao apelo da população por responsabilidade. "O futuro do Líbano está em jogo", disse ele durante conferência virtual com outros chefes de Estado na manhã deste domingo.

A França, os Estados Unidos e outros países se mobilizam para ajudar a reconstruir a capital do Líbano, um dia depois que milhares de manifestantes saíram às ruas para exigir justiça pela explosão mortal que atingiu o país na última terça-feira.

O presidente francês Emmanuel Macron é o anfitrião da conferência virtual de doadores apoiada pelas Nações Unidas neste domingo que buscará promessas dos participantes. Em uma declaração de abertura da conferência, Macron disse que o acesso a cuidados de saúde e alimentação e a necessidade de escolas e moradia são as principais prioridades.