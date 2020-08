Número de desocupados no Estado atingiu 150 mil sul-mato-grossenses no segundo trimestre

Os trabalhadores domésticos foram os mais afetados - (Foto: Agência Brasil)

A taxa de desocupação disparou em Mato Grosso do Sul atingindo 150 mil sul-mato-grossenses no segundo trimestre de 2020, um aumento de 40% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve uma diferença de 3,7% em relação ao trimestre anterior que apresentava uma taxa de 7,6% e agora se mostra com 11,4%. Dentre as razões para o agravamento do quadro está a pandemia que atingiu em cheio todos os setores e categorias de emprego, não só no Estado mas em todo o País.

O trabalhador doméstico foi uma das ocupações mais afetadas. Com o home office sobra tempo para fazer as pequenas tarefas do domicílio, acarretando um número alarmante de desempregados uma diferença de 11 mil trabalhadores domésticos a menos, em relação ao mesmo período do ano passado.

Os trabalhadores por conta própria (sem CNPJ) tiveram redução de 11% em relação ao primeiro trimestre de 2020, passando de 247 mil para 220 mil, já em relação ao mesmo período de 2019 a batida foi menor, com uma diferença de 2 mil sul-mato--grossenses (0,9%). Trabalhadores com CNPJ também foram afetados de maneira grave, no primeiro trimestre somavam 72 mil e agora somam 66 mil, uma redução de 8,3%.

Por outro lado o setor público, não apresentou quedas alarmantes, dentre militares, funcionários públicos com e sem carteira, as ocupações se mantiveram estáveis, registrando alta de 6,9% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Eram 180 mil trabalhadores e agora as ocupações se apresentam com 193 mil colaboradores, dentre as categorias a ressalva cai sobre os trabalhadores com carteira do setor público com queda de 23,1% equivalente a uma diferença de 2 mil trabalhadores na relação do trimestre passado.

A agropecuária registrou baixos índices de desemprego, com queda de apenas 0,5% em relação ao trimestre anterior, eram 153 mil colaboradores e agora são 152 mil. Seguindo a mesma linha do setor público, os agrupamentos de administração pública, defesa, seguridade, educação e serviços sociais registraram pequena alta (1,8%), se referindo a uma adição de 4 mil trabalhadores.

O rendimento médio real do sul-mato-grossense apresentou alta, tanto na relação do trimestre passado (7,5%), chegando a R$ 171,00, quanto no mesmo período de 2019 (3,1%) quando alcançou a diferença de R$ 73,00.