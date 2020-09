Nota do Ideb mostra diminuição na lacuna entre ensino particular e público em MS - (Foto: Edemir Rodrigues)

A nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), referente ao ensino médio de Mato Grosso do Sul, mostra que é cada vez menor a distância entre o indicador da rede privada e o da rede pública.

O Ideb do ensino médio na rede privada em Mato Grosso do Sul ficou em 6,1, enquanto que na rede Estadual em 4,1, com diferença de 2 pontos. Em 2005, a diferença entre as escolas particulares e do Estado era de 3 pontos. Seja particular, seja pública, as notas ficaram acima de todos os anos anteriores. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (15.09).

Nas séries iniciais, a evolução da rede estadual em comparação com a rede privada é ainda mais representativa, com 1,6 ponto de diferença. A nota da rede estadual ficou em 5,7. Nas séries finais, houve um leve aumento entre a diferença do IDEB nas duas redes, porém este resultado está mais associado ao fato de que entre o indicador de 2017 e 2019 a rede particular avançou 0,1 e a do Estado permaneceu no mesmo patamar.

Para o superintendente de Políticas Educacionais da SED, Helio Daher, o resultado é satisfatório, mostra que as iniciativas do Poder Executivo são efetivas e diminuem uma lacuna em relação à desigualdade social. “Se observa um crescimento nos indicadores de ambos os grupos, então mostra algo ainda mais relevante que a Rede Estadual está crescendo de forma mais acentuada”.

Ele cita que a escola de tempo integral, por exemplo, tem contribuído para este avanço. “Essas unidades de ensino tiveram nota, no ensino médio, de 4,8, acima inclusive da meta estabelecida para o ano. Em 2019, o Estado tinha 25 escolas em tempo integral, a meta é avançar este ano até alcançar as 35 escolas previstas para 2021”.

O Estado ainda se destaca nacionalmente ao se posicionar como a 7ª melhor nota no indicado do ensino médio do país e muito acima da nota nacional.

De acordo o levantamento a Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE/MS) avançou no quesito qualidade em duas das três etapas da Educação Básica. O relatório está disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao Ministério da Educação (MEC).